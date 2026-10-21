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Lifewit Portaposate da Cassetto, Organizer Cucina Espandibile, Nero | Porta Posate Regolabile in Resistente Plastica per Cucchiai e Forchette, Profondità 34cm, Estensione max 41 cm, 1 Pacchi

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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero
releaseDate 2025-09-21T22:00:00.000Z
size 34cm (Largezza 24-41cm)
unitCount 1

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