Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Enervit, Protein Bar 50% White Choco, Barrette Proteiche, 20g di Proteine, Low Sugar, con Vitamina D e B6, Gusto Cioccolato Bianco, Per il Recupero Dopo lo Sport, Senza Glutine, 12 Barrette da 40g
-39%
Enervit, Protein Bar 50% White Choco, Barrette Proteiche, 20g di Proteine, Low Sugar, con Vitamina D e B6, Gusto Cioccolato Bianco, Per il Recupero Dopo lo Sport, Senza Glutine, 12 Barrette da 40g - Immagine 1 Enervit, Protein Bar 50% White Choco, Barrette Proteiche, 20g di Proteine, Low Sugar, con Vitamina D e B6, Gusto Cioccolato Bianco, Per il Recupero Dopo lo Sport, Senza Glutine, 12 Barrette da 40g - Immagine 2 Enervit, Protein Bar 50% White Choco, Barrette Proteiche, 20g di Proteine, Low Sugar, con Vitamina D e B6, Gusto Cioccolato Bianco, Per il Recupero Dopo lo Sport, Senza Glutine, 12 Barrette da 40g - Immagine 3 Enervit, Protein Bar 50% White Choco, Barrette Proteiche, 20g di Proteine, Low Sugar, con Vitamina D e B6, Gusto Cioccolato Bianco, Per il Recupero Dopo lo Sport, Senza Glutine, 12 Barrette da 40g - Immagine 4

Enervit, Protein Bar 50% White Choco, Barrette Proteiche, 20g di Proteine, Low Sugar, con Vitamina D e B6, Gusto Cioccolato Bianco, Per il Recupero Dopo lo Sport, Senza Glutine, 12 Barrette da 40g

4.3/5 (28 recensioni)
€18.99 €31.08
Risparmi 39%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Enervit, Protein Bar 50% White Choco, Barrette Proteiche, 20g di Proteine, Low Sugar, con Vitamina D e B6, Gusto Cioccolato Bianco, Per il Recupero Dopo lo Sport, Senza Glutine, 12 Barrette da 40g è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 39%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Colore Bianco
releaseDate 2025-06-10T00:00:01Z
size 16.5 x 6.7 x 16.7 cm

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona