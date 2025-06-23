📋 Descrizione Prodotto

Tapo RV30 Max White Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 5300Pa, Doppia Navigazione LiDAR+IMU, Zone No-Go e Muri Virtuali, Controllo APP&Alexa&Google, Arrampicarsi fino a 22mm è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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