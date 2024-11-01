📋 Descrizione Prodotto

Philips Rifinitore All-in-one Multigroom Serie 5000 10 in 1 - Rifinitore per barba, capelli e corpo, lame autoaffilanti interamente in metallo, 11 impostazioni di lunghezza (0,5-16 mm), MG5918/15 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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