📋 Descrizione Prodotto

HP DeskJet 4320 A24HMB, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 8,5 ppm, Wi-Fi, ADF, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Nera è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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