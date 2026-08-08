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VASAGLE Scaffale a 6 Ripiani con Luce LED Dimmerabile, Libreria con Struttura in Acciaio, 30,3 x 60 x 178,6 cm, per Soggiorno, Camera da Letto, Ufficio, Beige Naturale LLS120LL01
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📋 Descrizione Prodotto

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color Beige Naturale
size 60l cm
unitCount 6

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