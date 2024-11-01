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PETTI Artigiani Italiani - Coppia di Federe Cuscino 80x40 cm in Microfibra, Cuscini Arredo Camera da Letto, Divano, Salotto, Set 2 Fodere Copricuscino, Federa Pizzo Rosa, 100% Made in Italy
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4/5 (655 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Pizzo Rosa
size 40 x 80 cm, confezione da 2
unitCount 2

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