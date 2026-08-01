Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Shampoo e Balsamo, 2 x 385 ml
-44%
OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Shampoo e Balsamo, 2 x 385 ml - Immagine 1 OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Shampoo e Balsamo, 2 x 385 ml - Immagine 2 OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Shampoo e Balsamo, 2 x 385 ml - Immagine 3 OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Shampoo e Balsamo, 2 x 385 ml - Immagine 4 OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Shampoo e Balsamo, 2 x 385 ml - Immagine 5

OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Shampoo e Balsamo, 2 x 385 ml

OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Shampoo e Balsamo, 2 x 385 ml costa €7.95 su Amazon.it, rispetto a €14.29 di prezzo precedente (risparmio 6.34). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.2 su 5 con 59 recensioni.

4.2/5 (59 recensioni)
€7.95 €14.29
Risparmi 44%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Shampoo e Balsamo, 2 x 385 ml è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 44%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Brown
releaseDate 2025-08-27T00:00:01Z
size 770 ml (Confezione da 1)
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Bellezza