📋 Descrizione Prodotto

Russell Hobbs Bollitore Elettrico [1,7L, 2400W] Colours Plus Jasmine (Acciaio inox, Ebollizione rapida, Indicatore acqua, Filtro anticalcare, Risparmio energetico, Beccuccio Perfect Pour) 28510-70 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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