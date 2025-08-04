📋 Descrizione Prodotto

TP-Link EH210 Sdoppiatore Ethernet Gigabit, Velocità Gigabit 1000 Mbps da 1 a 2, Compatibile con Cavi Ethernet di Cat 8/7/6/5e/5, Involucro in Leghe di Alluminio, Plug&Play è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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