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Philips Lady Shaver Serie 6000 - Rasoio senza filo, Wet & Dry, sistema di rasatura a 3 lame, per corpo e gambe, 80 minuti di utilizzo, modello BRL127/00

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releaseDate 2025-08-30T00:00:01Z

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