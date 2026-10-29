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Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - LTE
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Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - LTE

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color Nero Opaco / Obsidian
releaseDate 2025-10-09T00:00:01Z
size 45 mm
unitCount 1

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