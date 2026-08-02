Mercusys TP-Link Halo H37BE Mesh Wi-Fi 7 BE6500Mbps Dual-Band, 2 Porte WAN/LAN di 2.5G, 1 Porta Gigabit WAN/LAN, Coperti fino a 460m2, 4K-QAM, MLO, Multi-RUs, OFDMA, Controllo da APP, WPA3-SAE, 2pz

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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco Lucido
releaseDate 2025-08-22T00:00:01Z
size 2 Pack
unitCount 1

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