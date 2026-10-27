📋 Descrizione Prodotto

Peluche gigante di Luigi del film Super Mario The Galaxy, 23 cm | Prodotto con licenza Jakks Pacific, peluche con testa scolpita di Roto, peluche da collezione Nintendo, 3+ è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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