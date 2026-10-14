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VASAGLE Cesto Portabiancheria, Porta Biancheria, 3 Sacchi in Tessuto Rimovibili, Piano d’Appoggio, Metallo, 3 x 40 L, 92,5 x 33 x 72 cm, Beige Cappuccino e Beige Naturale BLH301LH01
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📋 Descrizione Prodotto

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color Beige Cappuccino + Beige Naturale
size 120L (3 Sacchi)
unitCount 1

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