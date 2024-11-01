📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Stand Appendiabiti con Ruote, Attaccapanni, 2 Ruote con Freno, Camera da Letto, Portata fino a 50 kg, 38 x 110 x 141,5 cm, Nero Inchiostro HSR016BH01 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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