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Purificatore d'aria con HEPA Filtra il 99,97% di polvere e particelle fino a una dimensione di 0,3 micron, modalità sleep (20 dB) e modalità auto, tre velocità per uso domestico

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