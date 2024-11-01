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VASAGLE Libreria, Scaffale Portaoggetti, con 14 Ripiani, Struttura in Metallo, Soggiorno Studio Ufficio, Stile Industriale, 24 x 158 x 166 cm, Rovere Dorato e Bianco Opaco LLS107YA01

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📋 Descrizione Prodotto

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color Rovere Dorato + Bianco Opaco
size 24 x 158 x 166 cm

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