📋 Descrizione Prodotto

GNCC GK2 Kit 2 Telecamera Wi-Fi Esterno, 1080P Videocamera, 360° PTZ, Rilevamento Movimento, IP65, Tracciamento Movimento, Abbonamento Cloud Richiesto, Notifiche APP, Solo WiFi a 2,4 GHz, Plug-in è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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