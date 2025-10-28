📋 Descrizione Prodotto

DJI ROMO S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 25000 Pa, Rilevamento Ostacoli a Livello di Drone, Antigroviglio, Stazione Base Autopulente, 200 Giorni senza Manutenzione, Bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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