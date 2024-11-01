📋 Descrizione Prodotto

VersLife L6 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1, 4000Pa, Autonomia 120 Minuti, Controllo con App, Telecomando e Alexa, Silenzioso, Auto-ricarica, per Pavimenti Duri, Tappeti e Peli di Animali è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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