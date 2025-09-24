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TP-Link UA430D Lettore di Schede SD, USB 3.0 Type C&A, Supporta SD/SDHC/SDXC/mircoSD/microSDHC/microSDXC, UHS-I, Compatibile con Phone(iOS/Android), Tablet, Laptop e Desktop (Linux/Mac/Windows/Chrome)
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📋 Descrizione Prodotto

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color nero con accenti d'argento
releaseDate 2025-09-24T00:00:01Z
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