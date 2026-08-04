VASAGLE LILEA Collezione - Tavolino, Tavolino Rotondo con Cestino in Tessuto, Spazioso, per Soggiorno Camera da Letto, Comodino, Stile Moderno, Grigio Tortora e Grigio Ardesia LET223GD01

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📋 Descrizione Prodotto

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color Grigio Tortora + Grigio Ardesia
size 45 cm x 45 cm x 50 cm
unitCount 2

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