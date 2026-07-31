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Dash Power + Extra Igienizzante, Detersivo Liquido Lavatrice, 140 Lavaggi (35x4), Pulizia Profonda Contro Sporco E Batteri, Pulizia Impeccabile

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color Blue
releaseDate 2025-03-03T00:00:01Z
size 1.58 l (Confezione da 4)
unitCount 4

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