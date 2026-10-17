📋 Descrizione Prodotto

Hoover H-DRY 350 Asciugatrice 8 Kg, Pompa di Calore, Libera Installazione, 85 x 60 x 58,5 cm (AxLxP), Classe D, Controllo Wi-Fi + BLE, App hOn, 16 Programmi, Bianca - HR EH8N2DBE-S è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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