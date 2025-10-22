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Blink Arc (ultimo modello) | Dispositivo con alimentatore plug-in e visione panoramica (piano Blink Plus richiesto), 180°, soluzione di sicurezza per 2 videocamere Mini 2K+ | Due videocamere - Nere - Immagine 1 Blink Arc (ultimo modello) | Dispositivo con alimentatore plug-in e visione panoramica (piano Blink Plus richiesto), 180°, soluzione di sicurezza per 2 videocamere Mini 2K+ | Due videocamere - Nere - Immagine 2 Blink Arc (ultimo modello) | Dispositivo con alimentatore plug-in e visione panoramica (piano Blink Plus richiesto), 180°, soluzione di sicurezza per 2 videocamere Mini 2K+ | Due videocamere - Nere - Immagine 3 Blink Arc (ultimo modello) | Dispositivo con alimentatore plug-in e visione panoramica (piano Blink Plus richiesto), 180°, soluzione di sicurezza per 2 videocamere Mini 2K+ | Due videocamere - Nere - Immagine 4

Blink Arc (ultimo modello) | Dispositivo con alimentatore plug-in e visione panoramica (piano Blink Plus richiesto), 180°, soluzione di sicurezza per 2 videocamere Mini 2K+ | Due videocamere - Nere

4.5/5 (844 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero
releaseDate 2025-10-22T00:00:01Z
size Supporto + 2 videocamere

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