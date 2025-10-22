📋 Descrizione Prodotto

Blink Arc (ultimo modello) | Dispositivo con alimentatore plug-in e visione panoramica (piano Blink Plus richiesto), 180°, soluzione di sicurezza per 2 videocamere Mini 2K+ | Due videocamere - Nere è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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