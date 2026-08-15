📋 Descrizione Prodotto

DR.GYMlee Tapis Roulant 1–12 km/h con design pieghevole, inclinazione 0–10%, 6 in 1 Walking Pad per casa e ufficio, motore silenzioso 2,5 CV, superficie di corsa 105 × 42 cm, capacità 136 kg è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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