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📋 Descrizione Prodotto

SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 - cuffie da gioco - Controllo app in tempo reale - Oltre 50 h - Driver magnetici al neodimio - Mixabile 2,4 GHz/Bluetooth - PC, PS5, PS4, Switch 1/2, Mobile è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Bianco
releaseDate 2025-10-14T00:00:01Z
size Nova 7 Gen 2
unitCount 1

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