Utopia Bedding - Set Lenzuola Letto Matrimoniali 3 Pezzi 135x190 cm - Spazzolata Poliestre di Microfibra - Oeko-Tex Certificato - Lenzuolo con Angoli, Lenzuolo Piatto e 1 Federa 45x155, Grigio

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4.4/5 (288164 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Grigio
size 135x190 cm | 1 Federa 45x155 cm

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