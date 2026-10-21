📋 Descrizione Prodotto

Lagostina Salvia, Set Padelle e Pentole Antiaderenti Ø 20/24/28 cm, 3 Pezzi | Corpo in Alluminio 100% Riciclato, Rivestimento Mineralia, Indicatore di Calore Thermo-Signal, Manico Rivettato, Induzione è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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