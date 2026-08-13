📋 Descrizione Prodotto

GarageRock Sound Bar per TV, Soundbar TV 2 in 1 divisibile con regolazione automatica del volume, altoparlanti TV stereo con 3 modalità EQ, Bluetooth 5.3, ARC/Opt/AUX, Soundbar per TV/proiettori, 1pcs è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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