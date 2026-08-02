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Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro nanotexture, 2 TB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale
Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro nanotexture, 2 TB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale - Immagine 1 Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro nanotexture, 2 TB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale - Immagine 2 Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro nanotexture, 2 TB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale - Immagine 3 Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro nanotexture, 2 TB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale - Immagine 4 Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro nanotexture, 2 TB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale - Immagine 5

Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro nanotexture, 2 TB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale

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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero siderale
releaseDate 2025-10-22T00:00:01Z
size 2 TB
unitCount 1

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