Tristar Cuociriso, 1,5 L di Capacità, Corpo in Acciaio Inox, Vassoio per Cottura a Vapore, Spegnimento Automatico, Funzione Mantenimento in Caldo, 500 W, RK-6145 costa €29.99 su Amazon.it, rispetto a €39.99 di prezzo precedente (risparmio 10.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 17080 recensioni.
Tristar Cuociriso, 1,5 L di Capacità, Corpo in Acciaio Inox, Vassoio per Cottura a Vapore, Spegnimento Automatico, Funzione Mantenimento in Caldo, 500 W, RK-6145 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 25%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.