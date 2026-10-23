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SONGMICS Carrello Portaoggetti, con Maniglie, 27,5 x 41,3 x 73 cm | Carrello di Servizio, Scaffale Cucina, Montaggio Facile, Struttura Acciaio, Bambù Chiaro, Collezione COLTEN LRC081YL01
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SONGMICS Carrello Portaoggetti, con Maniglie, 27,5 x 41,3 x 73 cm | Carrello di Servizio, Scaffale Cucina, Montaggio Facile, Struttura Acciaio, Bambù Chiaro, Collezione COLTEN LRC081YL01

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📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Carrello Portaoggetti, con Maniglie, 27,5 x 41,3 x 73 cm | Carrello di Servizio, Scaffale Cucina, Montaggio Facile, Struttura Acciaio, Bambù Chiaro, Collezione COLTEN LRC081YL01 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Beige Naturale
size 27,5P x 41,3l x 73H cm
unitCount 1

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