Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Chilly, Crema Intima Rinfrescante, 50 ml | Con Vitamina E e Mentolo, Effetto Lenitivo, pH 5, Rapido Assorbimento, Uso Quotidiano
-24%
Chilly, Crema Intima Rinfrescante, 50 ml | Con Vitamina E e Mentolo, Effetto Lenitivo, pH 5, Rapido Assorbimento, Uso Quotidiano - Immagine 1 Chilly, Crema Intima Rinfrescante, 50 ml | Con Vitamina E e Mentolo, Effetto Lenitivo, pH 5, Rapido Assorbimento, Uso Quotidiano - Immagine 2 Chilly, Crema Intima Rinfrescante, 50 ml | Con Vitamina E e Mentolo, Effetto Lenitivo, pH 5, Rapido Assorbimento, Uso Quotidiano - Immagine 3 Chilly, Crema Intima Rinfrescante, 50 ml | Con Vitamina E e Mentolo, Effetto Lenitivo, pH 5, Rapido Assorbimento, Uso Quotidiano - Immagine 4 Chilly, Crema Intima Rinfrescante, 50 ml | Con Vitamina E e Mentolo, Effetto Lenitivo, pH 5, Rapido Assorbimento, Uso Quotidiano - Immagine 5

Chilly, Crema Intima Rinfrescante, 50 ml | Con Vitamina E e Mentolo, Effetto Lenitivo, pH 5, Rapido Assorbimento, Uso Quotidiano

Chilly, Crema Intima Rinfrescante, 50 ml | Con Vitamina E e Mentolo, Effetto Lenitivo, pH 5, Rapido Assorbimento, Uso Quotidiano costa €7.60 su Amazon.it, rispetto a €9.99 di prezzo precedente (risparmio 2.39). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.3 su 5 con 38 recensioni.

4.3/5 (38 recensioni)
€7.60 €9.99
Risparmi 24%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Chilly, Crema Intima Rinfrescante, 50 ml | Con Vitamina E e Mentolo, Effetto Lenitivo, pH 5, Rapido Assorbimento, Uso Quotidiano è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 24%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

size mini/panty liner
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona