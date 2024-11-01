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Black+Decker – Grill BXGR1001E | 1000W | Apertura 180º | Piastre 23x14,5cm con blocco | Doppio strato antiaderente | PFOA free | Piastra basculante | Vaschetta di raccolta | Spie luminose | Cool-touch

€31.90 €43.99
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📋 Descrizione Prodotto

Black+Decker – Grill BXGR1001E | 1000W | Apertura 180º | Piastre 23x14,5cm con blocco | Doppio strato antiaderente | PFOA free | Piastra basculante | Vaschetta di raccolta | Spie luminose | Cool-touch è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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