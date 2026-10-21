BLACK+DECKER – Macchina da caffè americano BXCO1002E | 1000W | 12 tazze | Timer 24h | Controllo digitale | Sistema antigoccia | Piastra riscaldante | Auto-off | Filtro lavabile | Inox antigraffio costa €49.99 su Amazon.it, rispetto a €59.99 di prezzo precedente (risparmio 10.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.1 su 5 con 18 recensioni.
BLACK+DECKER – Macchina da caffè americano BXCO1002E | 1000W | 12 tazze | Timer 24h | Controllo digitale | Sistema antigoccia | Piastra riscaldante | Auto-off | Filtro lavabile | Inox antigraffio è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 17%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.