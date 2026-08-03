Oral-b Dentifricio Pro-expert Sbiancante Delicato Sapore Menta Verde, 4 Dentifrici, Pulizia Denti Efficaci,confezione 4x75ml Maxi Convenienza costa €7.99 su Amazon.it, rispetto a €16.99 di prezzo precedente (risparmio 9.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.7 su 5 con 60 recensioni.
Oral-b Dentifricio Pro-expert Sbiancante Delicato Sapore Menta Verde, 4 Dentifrici, Pulizia Denti Efficaci,confezione 4x75ml Maxi Convenienza è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 53%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.