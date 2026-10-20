Haarlosy Epilatore Luce Pulsata con Funzione di Raffreddamento 5℃ GLY08 | 3in1 HR&SC&RA IPL Epilatore Laser per Donna e Uomo, 9 Livelli di Energia Regolabile Adatto a Corpo, Viso, Ascelle, Gambe costa €94.99 su Amazon.it, rispetto a €199.99 di prezzo precedente (risparmio 105.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.8 su 5 con 79 recensioni.
Haarlosy Epilatore Luce Pulsata con Funzione di Raffreddamento 5℃ GLY08 | 3in1 HR&SC&RA IPL Epilatore Laser per Donna e Uomo, 9 Livelli di Energia Regolabile Adatto a Corpo, Viso, Ascelle, Gambe è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 53%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.