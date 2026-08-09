SONGMICS Organizer Cucina in Bambù, Portaspezie Salvaspazio a 3 Ripiani, 41 x 18,6 x 53,5 cm, 1 Pezzo, Scaffale per Cucina, Ufficio, Naturale, Bambou OFS047Y101 costa €25.64 su Amazon.it, rispetto a €29.99 di prezzo precedente (risparmio 4.35). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.7 su 5 con 4011 recensioni.
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