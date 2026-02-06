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Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50MP, display Super HD 6.8" Extreme AMOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh TurboPower 90Hz, IP68/69, 5G, Android 16), Carbon
Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50MP, display Super HD 6.8" Extreme AMOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh TurboPower 90Hz, IP68/69, 5G, Android 16), Carbon - Immagine 1 Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50MP, display Super HD 6.8" Extreme AMOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh TurboPower 90Hz, IP68/69, 5G, Android 16), Carbon - Immagine 2 Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50MP, display Super HD 6.8" Extreme AMOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh TurboPower 90Hz, IP68/69, 5G, Android 16), Carbon - Immagine 3 Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50MP, display Super HD 6.8" Extreme AMOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh TurboPower 90Hz, IP68/69, 5G, Android 16), Carbon - Immagine 4 Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50MP, display Super HD 6.8" Extreme AMOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh TurboPower 90Hz, IP68/69, 5G, Android 16), Carbon - Immagine 5

Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50MP, display Super HD 6.8" Extreme AMOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh TurboPower 90Hz, IP68/69, 5G, Android 16), Carbon

4.8/5 (15 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color PANTONE Carbon
releaseDate 2026-02-06T00:00:01Z
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