Moulinex Blendforce Essential, Frullatore Multifunzione con Ventilazione del Motore, 2 Velocità e Modalità Pulse, Tritaghiaccio, Lame in Acciaio Inox, Capacità 1.85 L, 450 W, Black Knight, LM4118

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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero + Tritatutto
releaseDate 2026-01-23T00:00:01Z
size 1.85 L
unitCount 1

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