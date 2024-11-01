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Motorola moto g77 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 108+8MP+flicker sensor, Display 6.78" pOLED 120Hz, 5100mAh, MediaTek Dimensity 6400, Android 16), Black Olive
Motorola moto g77 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 108+8MP+flicker sensor, Display 6.78" pOLED 120Hz, 5100mAh, MediaTek Dimensity 6400, Android 16), Black Olive - Immagine 1 Motorola moto g77 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 108+8MP+flicker sensor, Display 6.78" pOLED 120Hz, 5100mAh, MediaTek Dimensity 6400, Android 16), Black Olive - Immagine 2 Motorola moto g77 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 108+8MP+flicker sensor, Display 6.78" pOLED 120Hz, 5100mAh, MediaTek Dimensity 6400, Android 16), Black Olive - Immagine 3 Motorola moto g77 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 108+8MP+flicker sensor, Display 6.78" pOLED 120Hz, 5100mAh, MediaTek Dimensity 6400, Android 16), Black Olive - Immagine 4 Motorola moto g77 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 108+8MP+flicker sensor, Display 6.78" pOLED 120Hz, 5100mAh, MediaTek Dimensity 6400, Android 16), Black Olive - Immagine 5

Motorola moto g77 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 108+8MP+flicker sensor, Display 6.78" pOLED 120Hz, 5100mAh, MediaTek Dimensity 6400, Android 16), Black Olive

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