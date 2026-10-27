📋 Descrizione Prodotto

Severin DG 3282 - Piastra a vapore, compatta e pieghevole, riscaldamento rapido, da viaggio, per vestiti e tessuti, serbatoio dell'acqua da 130 ml, 1400 W, opaco/nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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