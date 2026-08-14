📋 Descrizione Prodotto

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0GN39K89H, Notebook con display 15.6" IPS, Anti-glare,60Hz, AMD Ryzen 5 40 Processor, RAM 8GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Argento è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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