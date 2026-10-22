📋 Descrizione Prodotto

Ryobi Trapano a Percussione 18V con 2 Batterie 2.0 Ah, Caricabatterie, Set Inserti e Borsa, Coppia 50 Nm, Mandrino 13 mm, 2 Velocità, Compatto e Potente, R18PD32-2C20SP è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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