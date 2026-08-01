📋 Descrizione Prodotto

Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Display 14" Touch IPS (1920x1200) IPS, AMD Ryzen 7 7730U, RAM 16GB, 512GB SSD, Digital Pen inclusa, Windows 11, Tastiera italiana QWERTY, Grey - Caricatore non incluso è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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