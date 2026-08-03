📋 Descrizione Prodotto

Braun PowerBlend 7 – Frullatore a 10 Velocità+pulse, 1400W, Fino a 30.000 giri/min, Caraffa TriAction da 2L, Food Processor 1,65L, Smoothie2Go 600 ml, per Smoothie e Salse, Nero (JB7568BK) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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