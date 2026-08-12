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HUAWEI WATCH FIT 5 Smartwatch, Schermo AMOLED HD da 1,82", Argento

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color Argento
releaseDate 2026-05-07T00:00:01Z
size FIT 5
unitCount 1

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