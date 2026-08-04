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SMALLRIG Mini Treppiede a Sgancio Rapido per DJI Osmo Pocket 4/4P/3, Stabile in un Attimo, Apertura Automatica, Attacco Magnetico, Portatile, per Pocket 4P, Action 6/5 Pro, per GoPro/ Insta360-6083
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